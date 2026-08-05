Fragilità e sport, fondi per l’inclusione 

Abbattere le barriere dell'esclusione sociale e regalare un'opportunità di benessere attraverso il gioco di squadra e l'attività fisica. Con il progetto "Sport: socialità e benessere", finanziato nell’ambito del Programma nazionale metro plus e Città Medie Sud 2021-2027, il cui avviso è stato pubblicato online il 5 agosto, il Comune mette in campo risorse per sostenere i cittadini più fragili.

Il progetto

L'iniziativa, le cui domande dovranno essere presentate in modalità telematica tassativamente entro le ore 20 del 30 settembre, è rivolta esclusivamente agli enti del Terzo Settore in raggruppamento con altre realtà associative e sportive. L'obiettivo è chiaro: attivare percorsi di pratica sportiva non agonistica ritagliati su misura per persone con disabilità psico-fisiche e minori in condizioni di svantaggio socio-economico. I percorsi di inclusione avranno una durata massima di sedici mesi. Saranno costruiti partendo dai bisogni individuali di ogni singolo partecipante, puntando al miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia personale e della piena partecipazione alla comunità locale. I protagonisti saranno i minorenni provenienti da contesti svantaggiati e le persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, che troveranno nello sport un potente alleato contro l'emarginazione.

L’avviso

Il testo dell'avviso, i moduli e gli allegati da compilare (tra cui la proposta progettuale e il piano economico) sono consultabili sul sito del Comune. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail sportponmetro@comune.cagliari.it.

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