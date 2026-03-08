VaiOnline
Sarroch.
09 marzo 2026 alle 00:25

Foxi, danni ingenti per la mareggiata dopo il ciclone Harry 

Lampioni ancora fuori uso, un canale accanto alla strada dove l’acqua ristagna da due mesi e il cattivo odore e le zanzare rendono la situazione insostenibile: dopo i lavori condotti dal Comune per riparare i danni causati dall’uragano Harry, nella zona a mare di Foxi i problemi non sono finiti.

Maddalena Tidu, vive sola nella strada che si affaccia sul mare: il giorno in cui l’uragano ha colpito la costa, lei prima e il suo cagnolino sono stati messi in salvo da polizia locale e operai del Comune mentre il livello dell’acqua saliva all’interno dell’abitazione. «A parte la mancanza dell’illuminazione stradale, a preoccuparmi è anche questo canale a bordo strada – spiega la donna -, il fondo è pieno di sassi trascinati dalla mareggiata, chissà quanto impiegherà il terreno a drenare tutta quest’acqua. La scorsa settimana, con le prime giornate calde, la puzza è stata insopportabile e sono comparsi nugoli di zanzare: mi auguro il Comune intervenga presto».

Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, spiega la situazione della zona di Foxi: «Nei giorni scorsi siamo intervenuti per sistemare la strada, seriamente danneggiata dall’uragano, ma è chiaro che occorrono lavori per mettere in sicurezza quel tratto di costa. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l’Autorità portuale per venire a capo di un problema che si trascina da troppi anni». (i. m.)

