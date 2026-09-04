Fortini militari nel degrado: «Ripuliamoli» 

Nuovo appello contro il degrado lanciato dall’associazione Amici dei fortini L’appuntamento è per oggi alle 17 in via Ungheria dove armati di buste e di pinze si cercherà di ripulire dai rifiuti le fortificazioni della seconda guerra mondiale presenti nel parco a ridosso delle abitazioni.

«Invitiamo tutti gli appassionati di storia, ambiente e comunità a unirsi a noi per un pomeriggio di cura e valorizzazione del nostro patrimonio locale» ha detto il presidente Emanuele Contu, «insieme puliremo, sistemeremo e valorizzeremo questi luoghi simbolo della nostra memoria storica e naturale. Ogni mano in più fa la differenza». I fortini, inseriti all’interno del parco, sono da tempo in balia di vandali e incivili che gettano dentro di tutto. Qualche mese fa i volontari avevano organizzato un’altra passeggiata ecologica, rimuovendo tantissimi rifiuti di ogni tipo.

RIPRODUZIONE RISERVATA