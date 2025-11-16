Formazione per i giovani, nasce “Sa Pintadera” 

È stata inaugurata nei giorni scorsi, nella Sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari, una nuova associazione dedicata soprattutto ai giovanissimi. Si chiama “La Pintadera” e fin da subito comincerà a mettersi in moto per organizzare iniziative e mettere in campo nuove proposte.

«La nostra associazione», spiega la presidente Martina Staffa, «nasce come una realtà per i giovani dai 14 ai 18 anni che avranno l’opportunità di fare formazione con professionisti di vari settori ma anche di creare eventi per la città, fare momenti di animazione per i più piccoli , conoscere e confrontarsi con coetanei di altre associazioni e realtà giovanili e autofinanziarsi per vivere in gruppo nuove esperienze».

Il nome Pintadera non è stato scelto a caso, «ma perché proprio come veniva usata anticamente come timbro per decorare il pane e i tessuti, anche noi vogliamo lasciare una bella impronta del nostro passaggio». Al momento la sede degli incontri sarà lo Spazio Pira, «ma siamo alla ricerca di un locale per poter avere una sede tutta per noi».

La Pintadera va così ad aggiungersi alle tantissime associazioni che gravitano nel territorio, dal volontariato, alla cultura. Molte di queste sono riunite nella Consulta per fare rete e organizzare iniziative comuni.

