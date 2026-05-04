“Filindeu” e la Pippi 

Appuntamento alle 21 su Videolina con la cucina tradizionale sarda raccontata da Gianluca Medas: un’occasione per esplorare stili di vita e raccogliere testimonianze sui profondi cambiamenti avvenuti nella nostra società, il tutto attraverso la narrazione di semplici ricette. Un percorso ideato per dimostrare quanto sia sbagliato utilizzare il concetto di tradizione per confinare in una teca qualsiasi ricordo del passato, legandolo a qualcosa di immutabile e ormai antico. La tradizione, infatti, dimostra ogni giorno quanto sia viva e pronta ad accogliere piccole microvariazioni in base alle esigenze del momento.

In questa puntata, girata ad Abbasanta, sarà Pina Marcis, nota nel web come la Pippi, a presentare la ricetta della fregola con carciofi spinosi.