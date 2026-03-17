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Selargius
18 marzo 2026 alle 00:15

Fibromialgia, ok al bando per il bonus 

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C’è tempo sino al 30 aprile per richiedere il contributo una tantum per le persone affette da fibromialgia, il sostegno economico finanziato dalla Regione ed erogato dal Comune di Selargius che nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso. L’obiettivo, definito nelle linee guida regionali, è istituire un’indennità regionale «finalizzata a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia». Sussidio sino a 800 euro, almeno questo è l’importo massimo previsto dalle direttive regionali, da calcolare in base al reddito .

E il numero dei beneficiari, a Selargius, è di anno in anno in crescita: nel 2024 i cittadini affetti da fibromialgia e destinatari del sostegno economico sono stati 149, lo scorso anno 196. L’indennità sarà «erogata come contributo a rimborso delle spese sanitarie sostenute, qualora non coperte dal servizio sanitario regionale, nonché delle spese sociosanitarie e di cura alla persona soggette a rendicontazione».

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