Fiamme alle porte della città 

Pomeriggio di fuoco ieri a Olbia: un incendio di grosse dimensioni è divampato nella macchia mediterranea distesa a ridosso della tangenziale ovest. Fiamme alte, tra Cabu Abbas e la parte alta di viale Aldo Moro, hanno minacciato la vicina zona industriale e la viabilità, con fumo intenso visibile da diverse zone della città. L'incendio, partito in località Rio Su Balidone e alimentato dal vento, ha richiesto un imponente dispiegamento di forze, impegnate per oltre tre ore nelle operazioni di spegnimento, coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Olbia. Mobilitato il sistema antincendio regionale, sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia impegnate sul fronte del fuoco per evitare che il rogo raggiungesse strade, case circostanti e attività presenti nel distretto produttivo, volontari delle associazioni di Protezione Civile e Polizia locale.

In volo

Dal cielo, in azione un elicottero partito dalla base del Limbara, un Super Puma inviato da quella di Alà dei Sardi e un Canadair decollato dall'aeroporto Costa Smeralda che hanno condotto le attività di prelievo dell'acqua nel mare di Pittulongu. Pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale, gli interventi di spegnimento hanno richiesto la chiusura di un tratto della Circonvallazione ovest e della Sopraelevata nord per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio e a causa della scarsa visibilità che avrebbe compromesso la sicurezza. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino all'imbrunire.

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