SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Olbia.
05 settembre 2026 alle 01:11

Fiamme alle porte della città 

Paura per un vasto rogo, chiuso un tratto della tangenziale, traffico in tilt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pomeriggio di fuoco ieri a Olbia: un incendio di grosse dimensioni è divampato nella macchia mediterranea distesa a ridosso della tangenziale ovest. Fiamme alte, tra Cabu Abbas e la parte alta di viale Aldo Moro, hanno minacciato la vicina zona industriale e la viabilità, con fumo intenso visibile da diverse zone della città. L'incendio, partito in località Rio Su Balidone e alimentato dal vento, ha richiesto un imponente dispiegamento di forze, impegnate per oltre tre ore nelle operazioni di spegnimento, coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Olbia. Mobilitato il sistema antincendio regionale, sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia impegnate sul fronte del fuoco per evitare che il rogo raggiungesse strade, case circostanti e attività presenti nel distretto produttivo, volontari delle associazioni di Protezione Civile e Polizia locale.

In volo

Dal cielo, in azione un elicottero partito dalla base del Limbara, un Super Puma inviato da quella di Alà dei Sardi e un Canadair decollato dall'aeroporto Costa Smeralda che hanno condotto le attività di prelievo dell'acqua nel mare di Pittulongu. Pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale, gli interventi di spegnimento hanno richiesto la chiusura di un tratto della Circonvallazione ovest e della Sopraelevata nord per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio e a causa della scarsa visibilità che avrebbe compromesso la sicurezza. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino all'imbrunire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Due vite volano via a 18 anni

Quartu, incidente in viale Poetto: lo strazio delle famiglie e degli amici 
Alba di sangue

Una rosa sulla strada della morte Scuole in lutto: «Ci mancherete»

La compagna di classe di Filippo: «Era sempre solare e spiritoso» 
Giorgia Daga
Due città in lutto.

Sindaci sconvolti: «Una tragedia immane»

Matteo Cabras
l’emergenza

La West Nile fa paura, San Gavino piange una seconda vittima

È morto l’ex infermiere di 84 anni ricoverato da giorni in ospedale 
Gigi Pittau
Cronaca

Olbia, entra in ristorante e accoltella 4 persone

Inspiegabile raptus di un trentenne: i poliziotti prima lo salvano dal linciaggio e poi lo arrestano 
Andrea Busia
Nel progetto dieci aerogeneratori alti 200 metri da installare nelle campagne del paese del Sulcis

Niente pale eoliche a Villaperuccio

Il ministero dell’Ambiente ha bocciato la richiesta presentata da Sardaeolica 
Enrico Fresu
Bari

«Non ho mai mollato e non mollerò mai»

Giorgia Meloni celebra il record di longevità: è a Palazzo Chigi da 1.413 giorni 
Firenze

«Lorena aveva troppa paura di lui»

Sentita la madre della 45enne butatta giù dal viadotto dall’ex, poi suicida 