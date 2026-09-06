festa tortolì con menseguez  

Lanusei 0

Tortolì 1

Lanusei (4-2-3-1) : Gilli, Munua (39’ st Mameli), Carraro, Manca, Pedditzi; Civile, F. Doratiotto (33’ pt Bergamo); Fe. Usai (9’ st R. Doratiotto), Caddeo, Marchetta (1’ st G. Lobina); Campana (1’ st Bah). In panchina Fr. Usai, Murino, Xaxa, Mabo. Allenatore Filippi.

Tortolì (3-5-2) : Krolczyk, Delpiccolo, Scano, Thiam; Lezcano (21’ st Fayè), Conti, S. Loi (21’ st Balbis), Scarafoni (47’ st Cadoni), Sulis; Menseguez (44’ st Antinoli), Mastropietro (21’ st Nocco). In panchina Bracaglia, Corrias, Trebisonda, M. Lobina. Allenatore Cossu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Rete : pt 49’ Menseguez.

Note : espulsi Thiam, Conti; ammoniti F. Doratiotto, Delpiccolo, Lezcano, Fayè; spettatori 300.

Lanusei. L’assedio finale del Lanusei non produce risultati. Negli ultimi 15’ si gioca a una sola porta, con il Tortolì in nove per le espulsioni di Thiam e Conti ma forte del gol di Menseguez al tramonto del primo tempo. Dopo lo show dell’andata (4-4), il derby di Coppa Italia premia i rossoblù che accedono ai quarti.

Primo tempo

In tanti si aspettano una partenza flash come all’andata. Per il primo quarto d’ora si devono ricredere perché il piatto langue. La prima palla-gol la crea il Tortolì, al 16’, con una conclusione di Menseguez che fa timbrare il cartellino a Gilli. Niente che faccia strappare i capelli. Così come è poco efficace, dopo 1’, il colpo di testa di Marchetta con Krolczyk che si cuce il pallone al petto.

Il cronometro scorre e il ritmo non gode di picchi verso l’alto. I 4’ di recupero servono solo ad allungare l’agonia del caldo che ingessa gambe e idee. Ma il calcio sa sorprendere. Quando tutti pensano a dissetarsi, Menseguez cucina il vantaggio capitalizzando una verticalizzazione con un interno destro di prima intenzione che anticipa l’uscita di Gilli.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 9’ Federico Usai finisce la benzina e gli subentra Riccardo Doratiotto, che però non può giocare accanto al fratello Fabio uscito al 33’ per una noia fisica. Gli ospiti, al 17’, accarezzano il raddoppio ma Menseguez trova un oppositore da dieci e lode in Gilli, che poi salva tutto anche al 20’. Il Lanusei spinge ma è poco lucido. Munua accende l’ultimo quarto: il 7 scappa alla difesa ospite ma non a Thiam che lo falcia. I padroni di casa chiedono il rosso, l’arbitro usa il giallo.

L’ora della verità si avvicina e il Lanusei alza i giri. La difesa rossoblù va in apnea sulla serpentina di Bah che serve un cioccolatino a Riccardo Doratiotto: il 23 si divora un gol già fatto. Thiam (42’) si fa ammonire per la seconda volta in 5’ e anticipa la doccia. Lo segue Bruno Conti, che al 44’ subisce un fallo, reagisce e viene espulso. Ma il muro rossoblù non si sgretola nonostante la doppia inferiorità numerica.

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