30 dicembre 2025 alle 00:32

Festa per i 102 anni di nonna Pietrina 

È stata una giornata di grande festa domenica a Bosa: Pietrina Pinna ha festeggiato 102 anni. L’anziana, nata a Bosa, ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro, crescendo ben 8 figli (5 femmine e 3 maschi) insieme al marito panettiere. La sua esistenza non è stata priva di dolori, come la perdita prematura di un figlio a soli 35 anni, un lutto che ha segnato inevitabilmente la sua vita. Nonostante le difficoltà, ha sempre trovato la forza di andare avanti, seguendo con dedizione la sua famiglia.

Domenica figli, nipoti e pronipoti hanno celebrato il grande traguardo. La festeggiata è apparsa ancora arzilla ed entusiasta, godendo della compagnia dei suoi cari. Il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, che non ha potuto partecipare alla festa a causa di una indisposizione, farà visita alla concittadina nei prossimi giorni per portarle gli auguri di tutta la cittadinanza. Pietrina Pinna è un esempio per la comunità e, soprattutto, un'iniezione di speranza lunga vita per tutti. ( s.c. )

