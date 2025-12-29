Festa per i 101 anni di Giovanni Figus 

A San Giovanni Suergiu l’anno si chiude con il centunesimo compleanno di Giovanni Figus. Si tratta dell’unico uomo ultracentenario beato tra le ultracentenarie residenti nel piccolo Comune del basso Sulcis. Nella giornata di domenica ha spento le sue 101 candeline, festeggiato dalla sua famiglia e dalla sindaca Elvira Usai che gli ha voluto portare l’affetto e gli auguri a nome dell’intera comunità. Sempre gioioso, sorridente e chiacchierone, zio Giovanni sfida il tempo passandolo svolgendo i suoi amati cruciverba e la lettura del quotidiano L’Unione Sarda. Non manca di ricordare aneddoti del periodo della guerra: «Eravamo scalzi da soldati - racconta - o talvolta ci fornivano zoccoli e un giorno abbiamo trovato degli scarponi di un soldato americano. Felice li ho indossati per poi accorgermi che all'interno qualcosa di insolito mi creava fastidio: era un dito rimasto lì del suo povero proprietario».

