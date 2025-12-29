VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Festa per i 101 anni di Giovanni Figus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A San Giovanni Suergiu l’anno si chiude con il centunesimo compleanno di Giovanni Figus. Si tratta dell’unico uomo ultracentenario beato tra le ultracentenarie residenti nel piccolo Comune del basso Sulcis. Nella giornata di domenica ha spento le sue 101 candeline, festeggiato dalla sua famiglia e dalla sindaca Elvira Usai che gli ha voluto portare l’affetto e gli auguri a nome dell’intera comunità. Sempre gioioso, sorridente e chiacchierone, zio Giovanni sfida il tempo passandolo svolgendo i suoi amati cruciverba e la lettura del quotidiano L’Unione Sarda. Non manca di ricordare aneddoti del periodo della guerra: «Eravamo scalzi da soldati - racconta - o talvolta ci fornivano zoccoli e un giorno abbiamo trovato degli scarponi di un soldato americano. Felice li ho indossati per poi accorgermi che all'interno qualcosa di insolito mi creava fastidio: era un dito rimasto lì del suo povero proprietario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 