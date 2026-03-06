VaiOnline
Calasetta.
07 marzo 2026

Festa per i 100 anni di Antonietta Biggio 

Antonietta Biggio ha raggiunto il traguardo dei cento anni e, giovedì sera, l’intera comunità di Calasetta si è stretta affettuosamente alla sua nonnina per festeggiare un compleanno speciale. La donna, la più anziana del paese, ha celebrato il secolo di vita circondata dall’affetto dei figli Giampaolo ed Ernesto, dei nipoti e di tanti amici che hanno voluto renderle omaggio. Anche il sindaco Antonello Puggioni ha reso omaggio a nonna Antonietta. «Una grande lavoratrice che ha dedicato la sua vita alla famiglia - ha detto il sindaco - l’abbiamo circondata di affetto in una serata dove non sono mancati ricordi, sorrisi e parole di gratitudine per una vita lunga e intensa. Antonietta Biggio, la donna più anziana del paese, rappresentare un esempio per le nuove generazioni». Grande festa per la nuova centenaria in un un momento di comunità e affetto per celebrare la rappresentante di una parte preziosa della memoria locale. (s. g.)

