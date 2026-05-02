VaiOnline
Il servizio.
03 maggio 2026 alle 00:07

Festa di Sant’Efisio: pulizie straordinarie dal centro a Giorgino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In parallelo alle criticità del Poetto, sul fronte dei grandi eventi la macchina organizzativa comunale mostra il suo volto più efficiente.

«La buona riuscita della nostra festa più importante dipende da un’organizzazione impeccabile, ma anche dai Servizi comunali che per settimane pianificano ogni azione perché tutto sia ordinato e pulito». Il ringraziamento dell’assessora Luisa Giua Marassi, all’indomani della Festa del Martire, va a quel lavoro «troppo spesso dimenticato», che si muove dietro le quinte della processione.

Per Sant’Efisio esiste infatti un “prima”, un “durante” e un “dopo”. Prima del passaggio, vie, piazze e chiese sono state diserbate, sgomberate dai rifiuti, spazzate e lavate a fondo. Durante la sfilata, la pulizia è stata mantenuta costante, per poi intervenire rapidamente subito dopo il passaggio dei buoi e della “ramadura”, liberando le strade dai residui lasciati dagli animali e dalla folla di visitatori. «Un lavoro immane e meticoloso – aggiunge – che ha coinvolto l’intero percorso, da Stampace a Giorgino». Nonostante lo sforzo straordinario, il servizio ordinario nel resto della città è stato garantito regolarmente. Un presidio costante che ha permesso a Cagliari di presentarsi nel pieno della sua bellezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori

l Madeddu, Murgana
Sangue nelle strade

Va diritto alla rotonda: motociclista muore sul colpo

Andrea Lai, 49 anni, era un gommista di Quartu Sant’Elena 
Raffaele Serreli
La festa

Il Santo è arrivato a Pula: bagno di folla e devozione

In tantissimi (anche turisti) hanno accolto la processione nelle tappe di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula 
Ivan Murgana
L’iniziativa

L’eredità che unisce un’intera comunità nel segno dell’arte

La visione “infinita” di Maria Lai nel documentario di Paola Pilia 
Giuseppe Deiana
governo

Accise, taglio in due tempi

Ribasso da ieri al 10: poi, con l’incasso dell’extragettito Iva, fino al 22  
Il lutto.

Alex Zanardi, il lungo addio a una leggenda

Il campione che vinse due volte è morto a Padova: ha saputo ispirare il mondo con la sua resilienza 
Campobasso

Ricina, al Pm i telefoni delle vittime

Domani nella casa la Scientifica di Roma. De Vita sentito per 5 ore 