Festa di Sant’Efisio: pulizie straordinarie dal centro a Giorgino 

In parallelo alle criticità del Poetto, sul fronte dei grandi eventi la macchina organizzativa comunale mostra il suo volto più efficiente.

«La buona riuscita della nostra festa più importante dipende da un’organizzazione impeccabile, ma anche dai Servizi comunali che per settimane pianificano ogni azione perché tutto sia ordinato e pulito». Il ringraziamento dell’assessora Luisa Giua Marassi, all’indomani della Festa del Martire, va a quel lavoro «troppo spesso dimenticato», che si muove dietro le quinte della processione.

Per Sant’Efisio esiste infatti un “prima”, un “durante” e un “dopo”. Prima del passaggio, vie, piazze e chiese sono state diserbate, sgomberate dai rifiuti, spazzate e lavate a fondo. Durante la sfilata, la pulizia è stata mantenuta costante, per poi intervenire rapidamente subito dopo il passaggio dei buoi e della “ramadura”, liberando le strade dai residui lasciati dagli animali e dalla folla di visitatori. «Un lavoro immane e meticoloso – aggiunge – che ha coinvolto l’intero percorso, da Stampace a Giorgino». Nonostante lo sforzo straordinario, il servizio ordinario nel resto della città è stato garantito regolarmente. Un presidio costante che ha permesso a Cagliari di presentarsi nel pieno della sua bellezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA