Gli appuntamenti.
05 gennaio 2026 alle 00:07

Festa della Befana, giochi e solidarietà 

Cagliari celebra l’Epifania all’insegna della solidarietà, della festa e della comunità, con tante iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie.

Domani torna la Befana dei Vigili, promossa dal Comune: un agente della Polizia Locale, in costume, consegnerà i doni raccolti ai piccoli pazienti del Microcitemico e delle altre strutture ospedaliere aderenti, grazie alla generosità di chi ha donato un giocattolo nuovo nei punti vendita convenzionati.

Nella stessa mattinata, al Centro Exmè di Pirri, la distribuzione della spesa alle famiglie del progetto “TiAbbraccio” si trasformerà in un momento di festa, con la Befana in bicicletta degli “Skallati Mtb”, dolci, musica e giochi.

Sempre domani 6 gennaio, alle 11 in piazza L’Unione Sarda , la Befana “atterrerà” tra i bambini per una grande festa con maghi, palloncini e dolci artigianali, organizzata dall’associazione Fiocco Bianco Argento, dalla parrocchia di Sant’Avendrace e dal gruppo scout Agesci Cagliari 5, per regalare socialità e vitalità al quartiere.

Oggi e domani, dalle 10 alle 19, appuntamento anche con “La Befana del Villaggio” negli spazi De Gioannis – Think Safe di viale La Plaia 46, dove centinaia di giocattoli saranno donati ai più piccoli. L’iniziativa solidale è aperta a tutti, con un’attenzione particolare verso le famiglie in difficoltà economica.

Un’Epifania diffusa che racconta una città solidale e inclusiva, capace di trasformare la festa in vicinanza concreta.

