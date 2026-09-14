Festa dei 50enni, l’appello ai coetanei 

A Quartucciu iniziano i preparativi per riunire la classe del 1976 in una grande festa dedicata ai 50 anni. L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre in un agruiturismo in località Sant’Isidoro. A promuovere l’iniziativa sono Gessica Lai e Manuela Mascia, che da settimane stanno cercando di rintracciare il maggior numero possibile di coetanei.

«L’idea è partita da Manuela, successivamente mi sono aggiunta per dare il mio contributo. Stiamo cercando di racimolare tutte le persone che quest’anno compiono 50 anni», spiega Lai. «Non è semplice, perché nel tempo tante persone si sono trasferite o hanno perso i contatti, ma proprio per questo vogliamo provare a ricreare quel legame. Per facilitare il passaparola è stato anche creato l’evento su Facebook e ricondiviso nei gruppi cittadini, così che tutti possano contattarci», aggiunge Mascia.

L’obiettivo, sottolineano Lai e Mascia, è andare oltre una semplice rimpatriata tra vecchi compagni: «Vorremmo creare un evento per tutti quelli che erano di Quartucciu, per chi è cresciuto qui e conserva un legame con il paese. L’idea è ritrovarsi, rivedersi dopo tanti anni e trascorrere insieme una giornata di festa». Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 349 8614568 o 340 6497616.

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