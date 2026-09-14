SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Quartucciu.
15 settembre 2026 alle 00:14

Festa dei 50enni, l’appello ai coetanei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartucciu iniziano i preparativi per riunire la classe del 1976 in una grande festa dedicata ai 50 anni. L’appuntamento è fissato per domenica 11 ottobre in un agruiturismo in località Sant’Isidoro. A promuovere l’iniziativa sono Gessica Lai e Manuela Mascia, che da settimane stanno cercando di rintracciare il maggior numero possibile di coetanei.

«L’idea è partita da Manuela, successivamente mi sono aggiunta per dare il mio contributo. Stiamo cercando di racimolare tutte le persone che quest’anno compiono 50 anni», spiega Lai. «Non è semplice, perché nel tempo tante persone si sono trasferite o hanno perso i contatti, ma proprio per questo vogliamo provare a ricreare quel legame. Per facilitare il passaparola è stato anche creato l’evento su Facebook e ricondiviso nei gruppi cittadini, così che tutti possano contattarci», aggiunge Mascia.

L’obiettivo, sottolineano Lai e Mascia, è andare oltre una semplice rimpatriata tra vecchi compagni: «Vorremmo creare un evento per tutti quelli che erano di Quartucciu, per chi è cresciuto qui e conserva un legame con il paese. L’idea è ritrovarsi, rivedersi dopo tanti anni e trascorrere insieme una giornata di festa». Per informazioni e adesioni è possibile contattare i numeri 349 8614568 o 340 6497616.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 