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S’Ecca S’Arrideli
31 ottobre 2026 alle 00:17

Fermate del bus, lavori in corso per le pensiline 

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Proseguono i lavori per la realizzazione delle pensiline in via S’Ecca S’arrideli, ma la messa in sicurezza della strada è ancora lontana. Se infatti tra qualche tempo aspettare il bus sarà più sicuro, la strada, la più pericolosa del territorio, resta avvolta nell’oscurità, senza segnaletica e con le auto che sfrecciano a tutta velocità. A nulla sono servite proteste e petizioni.Il progetto per la sistemazione delle pensiline è finanziato dalla Città Metropolitana per un totale di 500mila euro. Il tratto interessato è quello tra le rotatorie via S’Ecca S’Arrideli (angolo via Lago Simbrizzi) e quella che fa angolo con via dell’Autonomia Regionale. Gli operai stanno intervenendo in quattro aree: fermata S’Ecca S'Arrideli (angolo via Van Dick), seconda e terza fermata, prima e quarta fermata e fermata Sa Funtanedda angolo via lago Simbirizzi.Ogni punto ospiterà una coppia di pensiline alimentate da un piccolo pannello fotovoltaico che alimenterà un lampione.

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