VaiOnline
Via Bosco Cappuccio.
12 febbraio 2026 alle 00:31

Ferì il rivale con un colpo di pistola: in carcere il 26enne condannato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo scorso dicembre aveva patteggiato una condanna a cinque anni di reclusione per la pesantissima accusa di tentato omicidio. Ora il 26enne Riccardo Stazzu è stato accompagnato in carcere dai carabinieri di Sant’Avendrace che hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura.

Due mesi fa Stazzu, difeso dall’avvocata Herika Dessì, aveva ottenuto dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri, il via libera all’accordo trovato dalla sua legale con il pubblico ministero Enrico Lussu. Si era così chiusa, senza andare a dibattimento o in abbreviato, la vicenda legata alla sparatoria avvenuto il 26 luglio dell’anno scorso in via Bosco Cappuccio. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del Nucleo radiomobile, Stazzu aveva sparato un colpo di pistola ferendo, per fortuna in modo non grave, un suo conoscente che aveva dichiarato di non aver visto, e quindi riconosciuto, chi gli aveva esploso contro quel colpo di pistola. I carabinieri però avevano ricostruito la vicenda risalendo a Stazzu. Il 26enne era scomparso dalla circolazione, poi si era costituito. Una vicenda sembra legata anche a una lite tra due donne, filmata in un bar di San Michele con uno smartphone e poi diventato “virale” su internet.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia