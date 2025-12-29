VaiOnline
Iglesias.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Fantacalcio della solidarietà, premiati tutti i vincitori 

Si sono svolte ieri sera, nella sala Remo Branca, le premiazioni dei vincitori dell’iniziativa benefica “I Campioni Della Solidarietà”.

Si tratta di una sorta di campionato che si basa sulle regole del Fantacalcio. La particolarità consiste nel fatto che vi partecipano i politici del territorio. Hanno aderito a questa edizione 48 amministratori in rappresentanza di 16 comuni oltre che 6 consiglieri regionali e un senatore. Ciascuno di essi, all’inizio del torneo, sceglie un’associazione alla quale verrà devoluto il montepremi finale che sarà poi utilizzato per progetti di carattere benefico. Questa edizione è stata vinta dall’assessore Francesco Melis, che ha devoluto la vincita di 1.620 euro a Soccorso Iglesias, per l’acquisto di defibrillatori che verranno installati in vari punti della città. Al secondo posto il consigliere comunale Alberto Francu, che donerà la vincita di 1.130 euro all’associazione Lo Specchio, che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare, per la realizzazione di un progetto di outdoor therapy. Al terzo posto si è classificata la consigliera regionale Camilla Soru, che ha donato il premio alla Fondazione Dottor Sorriso, che si occupa di clown terapia in tre reparti dell’ospedale Brotzu. Grande soddisfazione da parte di Fabrizio Vinci e Alessandro Floris, ideatori e organizzatori della particolare e importante iniziativa benefica.

