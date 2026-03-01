VaiOnline
02 marzo 2026 alle 00:31

fanni sassari e sestu avanti assieme 

Weekend ad altissima intensità nel calcio a 5 sardo tra Serie C1 e C2 con gol, sorpassi e una classifica apertissima nelle zone nobili.

In C1 regna l’equilibrio al vertice: Fanni Futsal Sassari e Atletico Sestu guidano la graduatoria a pari punti. I sassaresi espugnano il campo dell’Alghero per 5-4 al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Risponde il Sestu con un netto 8-1 ai danni del Futsal Villasor e una prestazione autoritaria che certifica ambizioni importanti. Vittoria esterna anche per lo ZB Iron Bridge sul parquet del Decimo Futsal per 4-3. Il Domus Futsal Perdaxius supera di misura la Villacidrese per 3-2 mentre tra Ichnos e Oristanese va in scena un’altra sfida spettacolare chiusa sul 5-4 per i sassaresi. Completa il quadro il successo del Cus Cagliari contro il C’è Chi Ciak per 5-2, risultato che tiene vive le speranze playoff degli universitari.

In C2 la capolista Sarfut 21 cade 5-3 sul campo del San Pio X riaprendo la corsa al primato. Il Gonnesa ne approfitta e batte 7-2 il Sibiola Serdiana accorciando in classifica. Vincono Virtus San Sperate e Malasainas, rispettivamente 5-3 sul Cus Sassari e 14-4 sul Parco Cross Città di Serrenti, mentre pareggiano 3-3 Dym Sport e Uta. Nel posticipo, il Portoscuso batte 4-3 in trasferta il Babylon e consolida il terzo posto. In zona playoff si conferma l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano l’intero campionato di C2. La prossima giornata sarà determinante per capire chi potrà davvero ambire agli spareggi.

