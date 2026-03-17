Famiglia del bosco, in Tribunale arrivano gli ispettori del ministero 

L’AQUILA. I quattro ispettori del ministero della Giustizia hanno cominciato il loro lavoro al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, come richiesto dal Guardasigilli Carlo Nordio. Il caso della “famiglia del bosco” si arricchisce di nuova cronaca giudiziaria, mentre, proprio alla stessa Procura, arrivava la prima relazione dell’assistente sociale dopo l’allontanamento della madre Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi figli del 6 marzo scorso. «I bimbi stanno meglio», è il senso del documento che richiederebbe, inoltre, ulteriori restrizioni per la madre, già definita in passato dai giudici «ostile e squalificante» all'interno della casa famiglia. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari secondo la delega del ministro nella massima collaborazione e serenità. In questo momento l'attività nostra è riservata». Questo l’unico commento della magistrata a capo della delegazione degli ispettori, Monica Sarti, al termine del primo giorno di accertamenti.

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