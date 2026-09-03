Falsi permessi di soggiorno, due denunce 

Sono stati sorpresi nella stazione di piazza Matteotti con documenti falsi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Ferroviaria, impegnati in servizi mirati e controlli dei passeggeri, due cittadini algerini avevano con sé dei permessi di soggiorno contraffatti. Gli agenti hanno notato degli elementi incompatibili con le caratteristiche degli originali, come le foto in calce che, secondo le accuse, erano prive del timbro dell’Ufficio immigrazione. Le ulteriori verifiche hanno accertato come i dati riportati sui documenti non corrispondevano alle immagini delle due persone controllate. Entrambi, inoltre, erano già stati fotosegnalati, con generalità differenti, in occasione del loro recente ingresso irregolare in Sardegna. I successivi riscontri hanno consentito di accertare la loro identità e confermare la contraffazione dei documenti. Ricostruita la vicenda e sequestrati i documenti, i due algerini sono stati denunciati con l’accusa dei reati di contraffazione del permesso di soggiorno provvisorio e sostituzione di persona.

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