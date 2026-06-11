Evitarono una tragedia, encomio per tre carabinieri 

Encomio per tre carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno ricevuto l’attestato del riconoscimento durante la visita del generale di Brigata Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari. L’alto ufficiale ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine a Salvatore Gallo, Fabio Panico e Samuele Aresu, «che si sono particolarmente distinti per coraggio, professionalità e straordinario altruismo in un delicato e rischioso intervento di salvataggio». L’episodio che ha dato origine alle ricompense è avvenuto il 19 novembre 2024 a Guspini, dove un uomo, in preda a una grave crisi, minacciava di togliersi la vita e di far esplodere la propria abitazione dopo aver parzialmente aperto alcune bombole di gas. L’appuntato scelto Salvatore Gallo riuscì a trattenere l’uomo al telefono, parlandogli con dolcezza e grande empatia, per dar modo alle pattuglie di arrivare nell’abitazione. Una volta arrivati davanti all’abitazione i carabinieri del nucleo radiomobile, il vice brigadiere Fabio Panico e il carabiniere scelto Samuele Aresu hanno messo rapidamente in sicurezza l’area adiacente per tutelare l’incolumità degli altri residenti della palazzina, e sono entrati all’interno della casa riuscendo ad afferrare l’accendino dalle mani dell’uomo, scongiurando una potenziale tragedia.

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