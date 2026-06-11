VaiOnline
Villacidro.
12 giugno 2026 alle 00:28

Evitarono una tragedia, encomio per tre carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Encomio per tre carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno ricevuto l’attestato del riconoscimento durante la visita del generale di Brigata Luigi Grasso, comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari. L’alto ufficiale ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine a Salvatore Gallo, Fabio Panico e Samuele Aresu, «che si sono particolarmente distinti per coraggio, professionalità e straordinario altruismo in un delicato e rischioso intervento di salvataggio». L’episodio che ha dato origine alle ricompense è avvenuto il 19 novembre 2024 a Guspini, dove un uomo, in preda a una grave crisi, minacciava di togliersi la vita e di far esplodere la propria abitazione dopo aver parzialmente aperto alcune bombole di gas. L’appuntato scelto Salvatore Gallo riuscì a trattenere l’uomo al telefono, parlandogli con dolcezza e grande empatia, per dar modo alle pattuglie di arrivare nell’abitazione. Una volta arrivati davanti all’abitazione i carabinieri del nucleo radiomobile, il vice brigadiere Fabio Panico e il carabiniere scelto Samuele Aresu hanno messo rapidamente in sicurezza l’area adiacente per tutelare l’incolumità degli altri residenti della palazzina, e sono entrati all’interno della casa riuscendo ad afferrare l’accendino dalle mani dell’uomo, scongiurando una potenziale tragedia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 