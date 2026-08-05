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06 agosto 2026 alle 00:25

Eventi al Nuraghe Diana e nella Villa Romana, aperto il bando triennale 

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Al via il bando per valorizzare il Nuraghe Diana e la Villa Romana con un programma triennale di iniziative culturali concentrato nei due gioielli archeologici del litorale. Una selezione ad evidenza pubblica con scadenza il 24 agosto, alla quale gli interessati potranno partecipare presentando istanza e proposta progettuale - tramite pec - al Protocollo del Comune.

Nell’avviso vengono riportati i dettagli: «Le iniziative dovranno perseguire diverse finalità, quali la promozione della conoscenza dei due siti archeologici e del loro valore storico, archeologico e identitario attraverso la realizzazione di un cartellone di eventi culturali, l’ampliamento della fruizione pubblica dei beni attraverso visite guidate durante le iniziative culturali qualificate». E ancora: «La conoscenza delle matrici culturali, della storia e della memoria della città di Quartu, lo sviluppo di sinergie tra operatori culturali, turistici e produttivi del territorio, la progettazione di attività e iniziative culturali diversificate in un unico cartellone, in linea con i principi della stabilizzazione del cambiamento culturale avvenuto in città negli ultimi anni».

Per la realizzazione del programma - viene sottolineato nell’avviso pubblico - «all’aggiudicatario viene riconosciuto un contributo economico annuo, finanziato con fondi del bilancio comunale, il cui importo massimo è stabilito di anno in anno. In ogni caso non potrà superare l’80% della spesa complessiva annua effettivamente sostenuta e regolarmente rendicontata, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale».

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