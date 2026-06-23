VaiOnline
Codrongianos.
24 giugno 2026 alle 00:56

Esplosione notturna nel campo sportivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esplosione nel campo sportivo G.Devilla di Codrongianos, un attentato messo a segno a mezzanotte e mezzo, tra lunedì e martedì scorso, con un petardo di elevata potenza scagliato all’interno degli spogliatoi, dietro la tribuna, un ordigno che ha divelto una porta antincendio e distrutto i bagni, riducendo in frantumi i vetri delle finestre. Entrati da un cancello laterale della struttura polivalente, in gestione alla società Sporting Sassari, gli attentatori hanno cosparso di liquido infiammabile il campo da calcetto bruciando una porzione del manto sintetico, poi si sono scagliati contro i locali interni lanciando un grosso petardo che ha disintegrato i sanitari.

Due episodi in sequenza commessi senza la copertura di un sistema di videsorveglianza utile ad individuare i responsabili. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, ma non sarebbero rimasti residui dell’ordigno. I carabinieri di Codrongianos in collaborazione con il comando di Sassari stanno vagliando le immagini delle telecamere posizionate nel paese. «La dinamica non ci permette di capire se si sia trattato di un vero atto intimidatorio e se c’era la volontà di fare del male a qualcuno, di certo non si è trattato di una bravata», ha detto il sindaco Cristian Budroni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo.

Caldo, due morti in Sardegna

l Daga, Fresu, Sirigu
Caro carburante, quaranta milioni per il mondo della logistica e dell’agricoltura

Aeroporti, in Consiglio  alta tensione sulla fusione

Nella manovra trenta milioni per sostenere il progetto Il centrodestra: «Regalano gli scali alla speculazione» 
Roberto Murgia
Il caso.

Autoarticolati, è allarme: non si trovano i conducenti

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Sbarchi dei migranti, Sulcis prima frontiera: «Non lasciateci soli»

L’appello dei sindaci che temono una nuova impennata degli arrivi 
Stefania Piredda
Anche i supporter più appassionati – dall’imprenditore al marittimo, dall’ingegnere all’avvocato – chiedono trasparenza

I tifosi dettano la linea:  «Basta meline politiche, fate lo stadio di Cagliari»

C’è chi entra nei dettagli tecnici: «Sicuri che l’hotel serva davvero?» 
Lorenzo Piras
Meteo

Caldo, dobbiamo soffrire ancora

Sollievo atteso solo dal 3 luglio. Ieri due turisti morti sulle spiagge sarde 
Enrico Fresu