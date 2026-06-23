Esplosione notturna nel campo sportivo 

Esplosione nel campo sportivo G.Devilla di Codrongianos, un attentato messo a segno a mezzanotte e mezzo, tra lunedì e martedì scorso, con un petardo di elevata potenza scagliato all’interno degli spogliatoi, dietro la tribuna, un ordigno che ha divelto una porta antincendio e distrutto i bagni, riducendo in frantumi i vetri delle finestre. Entrati da un cancello laterale della struttura polivalente, in gestione alla società Sporting Sassari, gli attentatori hanno cosparso di liquido infiammabile il campo da calcetto bruciando una porzione del manto sintetico, poi si sono scagliati contro i locali interni lanciando un grosso petardo che ha disintegrato i sanitari.

Due episodi in sequenza commessi senza la copertura di un sistema di videsorveglianza utile ad individuare i responsabili. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, ma non sarebbero rimasti residui dell’ordigno. I carabinieri di Codrongianos in collaborazione con il comando di Sassari stanno vagliando le immagini delle telecamere posizionate nel paese. «La dinamica non ci permette di capire se si sia trattato di un vero atto intimidatorio e se c’era la volontà di fare del male a qualcuno, di certo non si è trattato di una bravata», ha detto il sindaco Cristian Budroni.

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