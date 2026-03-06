Esperia-Viterbo: sale l’asticella Dinamo a Trento 

L’Esperia Cagliari mette alla prova le sue ambizioni di alta classifica. Questo pomeriggio (16.30) i rossoblù ospitano al PalaPirastu la Stella Azzurra Viterbo, terza forza della B Interregionale.

La vittoria di domenica scorsa a L’Aquila ha dato ulteriore fiducia alla Confelici, che ha scavalcato proprio gli abruzzesi riprendendosi la 5ª posizione. A Cagliari, però, arriva la squadra più in forma del campionato: Viterbo è reduce da 9 successi consecutivi e di recente ha battuto anche le battistrada Carver e Stella Ebk. «Per noi è un’opportunità per dimostrare di essere cresciuti e di poter competere con le prime della classe», afferma l’ala Alessandro Potì, «Viterbo ha tiratori pericolosi, servirà grande attenzione».

Scenderà in campo domani, invece, la Klass Sennori, attesa alle 15 sul parquet di Caiazzo in uno snodo cruciale nella corsa salvezza. Un successo potrebbe consentire ai romangini di abbandonare l’ultimo posto.

In Serie A c’è l’impegno esterno della Dinamo Sassari, che questa sera (19.30) fa tappa a Trento per affrontare la Dolomiti Energia. Le tre settimane di pausa non sono bastate per svuotare l’infermeria biancoblù: difficilmente saranno della gara Marshall e Thomas, ma il tecnico Mrsic potrà contare sul play/guardia Daryl Macon, arrivato nei giorni scorsi dal Maroussi.

Serie A2 Femminile

In A2 Femminile la Sardegna Marmi cerca l’impresa. Dopo la sconfitta di Viterbo, le cagliaritane ospitano questo pomeriggio (18) la capolista Sanga Milano: uno schiacciasassi capace fin qui di vincere 17 gare su 20. Di recente, però, il PalaRestivo è stato indigesto per Costa Masnaga, altra big del Girone A. In serata (20) il Cus Cagliari fa tappa a Villafranca di Verona per affrontare l’Alpo, seconda forza del Girone B. Le universitarie hanno bisogno di un colpaccio per non perdere terreno nella corsa alla post season. Weekend di pausa per la Nuova Icom Selargius: il match di Costa Masnaga è stato rinviato al 31 marzo per gli impegni di alcune giocatrici lombarde in Nazionale.

Serie C

In C Unica va in scena l’ultimo turno di regular season. Tre le sfide in programma oggi: alle 17.30 Sant’Orsola-Ozieri, mentre alle 18 Calasetta ospita l’Aurea con l’obiettivo di blindare il 2° posto. Mezz’ora più tardi (18.30) l’Olimpia Cagliari è attesa a Carbonia. Domenica (17.30) la Dinamo ospita la capolista Nuoro, alle 18.30 si chiude con Ferrini-Torres.



