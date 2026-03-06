Esonerato Pisano La Primavera ad Alberto Gallego 

Francesco Pisano non è più l’allenatore della Primavera. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale, con la separazione che ha coinvolto anche il vice allenatore Alessio Rubicini e il preparatore dei portieri Simone Di Franco. L’era Pisano finisce con 25 punti conquistati in 28 partite. Ora l’Under 20 rossoblù, ingolfata al penultimo posto, dovrà rialzarsi dopo oltre due mesi senza vittorie: raccoglie la sfida Alberto Callego. Sin qui collaboratore tecnico nello staff della prima squadra, sarà lui il nuovo timoniere della Primavera e avrà al suo fianco il vice Stefano Medda, già collaboratore tecnico in Under 20, e Christian Berretta, preparatore dei portieri che aveva seguito Pisacane in Serie A. Torna poi come coordinatore tecnico Roberto Muzzi.

Classe ’74 di Lleida, in Catalogna, Alberto Callego Lancuentra ha iniziato la sua strada da allenatore nelle giovanili del Rayo Vallecano e ha avuto esperienze anche negli Stati Uniti, assistente nei New York Cosmos, e in Grecia con il Volos. Arrivato a Cagliari nell’estate ‘25 per la prima esperienza nel nostro Paese, ora dovrà condurre la Primavera verso la conquista di punti importanti. Partendo da domani, ad Assemini con il Monza.

