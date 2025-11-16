VaiOnline
Il caso.
17 novembre 2025 alle 00:26

Escrementi, puzza e mosche nell’area cani della nuova via Roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il paradosso si respira già a distanza: mentre la passeggiata di via Roma appare curata e ordinata, l’area dedicata ai cani si trasforma in una piccola zona off-limits.

Una domenica di sole, luminosa e tutt’altro che autunnale, è bastata a rendere evidente un problema che i frequentatori conoscono fin troppo bene. I cestini risultano stracolmi di buste piene di escrementi, ammassate fino a debordare. Molte, ormai senza spazio, sono state abbandonate a terra, attirando numerose mosche che ronzano instancabili.

Con il caldo (ieri c’erano 23 gradi), l’odore diventa insopportabile: la puzza che si spande nell’aria e costringe chi passeggia a cambiare marciapiede o a sbrigare il passo.

Un’immagine che stride con il resto dell’area verde, mantenuta con cura, e che mette in luce una contraddizione evidente: uno spazio pensato per garantire pulizia e sicurezza agli amici a quattro zampe, se non c’è la giusta attenzione, rischia di trasformarsi in un punto critico per decoro.

E se da una parte c’è la richiesta di uno svuotamento più frequente dei cestini, dall’altra l’invito è ad avere un minimo di civiltà da parte di chi utilizza lo spazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu