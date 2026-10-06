Ersu e Demanio cercano un’intesa per i nuovi alloggi  

Se la Regione rallenta, il Demanio dello Stato – grazie al Piano Città di Cagliari – corre. I dirigenti nazionali e regionali dell’Ente hanno capito che un bene pubblico inutilizzato in breve tempo si trasforma in rudere. E spingono sull’acceleratore. I lavori per la Cittadella finanziaria nell’ex caserma di via Simeto procedono spediti; buone notizie anche per l’ex carcere di Buoncammino per il quale è stato raggiunto l’accordo tra Demanio e Città metropolitana che eviterà così il trasferimento della Questura sul colle. Novità importanti sul fronte dei Carabinieri che hanno visto pochi mesi fa il trasferimento dei Nas nel Padiglione H della Cittadella della Salute; entro l’anno - giurano da via Lo Frasso – il Comando provinciale sarà trasferito da via Nuoro alla caserma Livio Duce, a San Bartolomeo (mancherebbe solo l’adeguamento della cabina elettrica); la stazione dell’Arma di Villanova, anch’essa in via Nuoro, troverà spazio in via Grazia Deledda, all’interno della Legione.

Grande rilievo il vertice in programma martedì prossimo tra Demanio dello Stato, Ersu, Regione e Comune. Sul tavolo l’ex Enalc Hotel di piazza Giovanni XXIII, ed ex sede dell’assessorato al Lavoro, abbandonato da anni che potrebbe diventare una Casa dello Studente. (a. a.)

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