Ergastolo per De Pau e per il capo dei vigili che sparò alla collega 

Roma. Dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Roma ha inflitto il carcere a vita e l’isolamento diurno per tre anni a Giandavide De Pau, accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. Quel giorno due donne cinesi e la 65enne colombiana Marta Castano Torres furono uccise a coltellate, i delitti furono commessi a distanza di poche ore in via Riboty e in via Durazzo. Un’azione che per gli inquirenti venne prima pianificata e poi eseguita da De Pau, 54enne romano di origini sarde, in passato autista e uomo di fiducia di Michele Senese, esponente della malavita di stampo camorristico nella Capitale. I magistrati hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà (solo per la morte di Marta Castano Torres), dei futili motivi e della premeditazione. Nelle scorse settimane era stata depositata la perizia psichiatrica che stabilisce la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. A consolidare la premeditazione ci sono i due video trovati sul suo cellulare che raccontano dei primi due omicidi.

E la Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giampiero Gualandi, 64enne ex comandante della polizia locale di Anzola (Bologna), per l’omicidio nel maggio 2024 della vigilessa Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione. La Corte, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo ha emesso il verdetto dopo sette ore di camera di consiglio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l’ergastolo, la difesa chiedeva di riqualificare il reato in omicidio colposo. (ANSA) - Gualandi era accusato di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi, ma quest'ultima aggravante è caduta. La Corte ha stabilito un risarcimento di 600mila euro a testa per i genitori di Sofia Stefani, Angela Querzè e Bruno Stefani, 500mila euro per il fidanzato, Stefano Guidotti, e di 30mila euro per il Comune di Anzola.

