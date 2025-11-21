VaiOnline
Femminicidi.
21 novembre 2025 alle 01:17

Ergastolo per De Pau e per il capo dei vigili che sparò alla collega 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Dopo oltre 7 ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise di Roma ha inflitto il carcere a vita e l’isolamento diurno per tre anni a Giandavide De Pau, accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. Quel giorno due donne cinesi e la 65enne colombiana Marta Castano Torres furono uccise a coltellate, i delitti furono commessi a distanza di poche ore in via Riboty e in via Durazzo. Un’azione che per gli inquirenti venne prima pianificata e poi eseguita da De Pau, 54enne romano di origini sarde, in passato autista e uomo di fiducia di Michele Senese, esponente della malavita di stampo camorristico nella Capitale. I magistrati hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà (solo per la morte di Marta Castano Torres), dei futili motivi e della premeditazione. Nelle scorse settimane era stata depositata la perizia psichiatrica che stabilisce la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. A consolidare la premeditazione ci sono i due video trovati sul suo cellulare che raccontano dei primi due omicidi.

E la Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giampiero Gualandi, 64enne ex comandante della polizia locale di Anzola (Bologna), per l’omicidio nel maggio 2024 della vigilessa Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione. La Corte, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo ha emesso il verdetto dopo sette ore di camera di consiglio. La procuratrice aggiunta Lucia Russo aveva chiesto l’ergastolo, la difesa chiedeva di riqualificare il reato in omicidio colposo. (ANSA) - Gualandi era accusato di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi, ma quest'ultima aggravante è caduta. La Corte ha stabilito un risarcimento di 600mila euro a testa per i genitori di Sofia Stefani, Angela Querzè e Bruno Stefani, 500mila euro per il fidanzato, Stefano Guidotti, e di 30mila euro per il Comune di Anzola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 