Serdiana.
07 marzo 2026 alle 00:26

Erbe aromatiche e piante officinali nel “giardino dei saperi” 

Piante medicinali, erbe aromatiche e alimentari, specie endemiche utilizzate per la prevenzione e la cura delle malattie. Un patrimonio di conoscenze legato ai luoghi e alle tradizioni che la Regione, con l’aiuto dei Comuni, vuole tutelare e valorizzare. A questo scopo è rivolto il progetto “Giardino dei Saperi” che il Comune di Serdiana realizzerà nel suo territorio in collaborazione con il Dipartimento di “Scienze della Vita e dell’Ambiente” dell’Università di Cagliari. L’obiettivo è trasmettere i saperi tradizionali legati all’uso delle piante officinali e alimentari a Serdiana. Previsto un censimento delle specie da custodire nel giardino e la creazione di un archivio con i dati delle ricerche realizzate in loco. Il giardino “etnobotanico comunitario” si fonderà sui contributi della memoria locale, in particolare sulle testimonianze degli anziani, custodi delle conoscenze legate alle erbe spontanee, alle specie commestibili e agli antichi rimedi della medicina popolare per i disturbi respiratori, digestivi o per le malattie dermatologiche. Il progetto prevede attività di ricerca e studio attraverso laboratori, installazioni didattiche, eventi e pubblicazioni con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni locali e la consulenza scientifica dell’Università. A disposizione ci sono 160mila euro trasferiti dalla Regione al Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

