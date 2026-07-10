«Entro l’anno interverremo sulla strada provinciale 117» 

C’era anche Omar Zaher, consigliere della Città metropolitana e padre di Najibe, morta a 19 anni nel settembre 2023 in un terribile incidente stradale tra Cagliari e Quartu, al Consiglio comunale di Serri convocato ieri lungo la Provinciale 117 per denunciare la pericolosità della strada.

«Sono venuto di persona per confermare la nostra attenzione», ha detto Zaher, «ci sono stati dei finanziamenti e mi sento in grado di dire che entro l’anno saremo in grado di intervenire». Con lui anche diversi sindaci del territorio. Questa striscia di asfalto «è l’unica via di collegamento del paese con il resto del territorio», ha detto il Samuele Gaviano, primo cittadino di Serri, «ed è percorsa quotidianamente da cittadini, lavoratori, studenti, imprese e mezzi di emergenza». L’iniziativa di ieri «ci dà l’opportunità di porre l’attenzione sulle condizioni di tutta la viabilità del territorio», ha sottolineato Luca Pilia, sindaco di Isili, «fondamentale per uscire dalla marginalità e dall’isolamento».

Per la strada i finanziamenti ammontano a oltre un milione di euro. «Sono tante le strade che hanno bisogno di interventi», ha detto Eugenio Lai, ex amministratore straordinario della Città metropolitana, «c’è sempre stata attenzione ma adesso bisogna andare avanti perché le risorse sono state stanziate». Al consigliere Zaher sono stati chiesti tempi rapidi. «Non possiamo aspettare all’infinito», ha aggiunto Gaviano, «bisogna intervenire almeno nei punti critici per evitare di seminare croci lungo il percorso».

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