VaiOnline
Decimomannu.
30 dicembre 2025 alle 00:33

Entrate e spese, via libera alla variazione di bilancio 

Il consiglio comunale di Decimomannu si è riunito alla vigilia delle festività natalizie per discutere sette importanti punti all’ordine del giorno. Tra questi due variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 approvate d’urgenza in Giunta. «Le ratifiche che abbiamo proposto al Consiglio», ha spiegato l’assessore al Bilancio Cristian Vargiu, «riguardano una maggiore entrata, risultato di proventi per sponsorizzazioni che vanno parzialmente a supporto delle attività produttive. La modifica riguarda anche maggiori e minori spese legate a personale e promozione del territorio e delle tradizioni». In una seconda proposta di ratifica, «ci sono una serie di contributi della Regione, come quelli inerenti alcuni incarichi professionali per gli studi del reticolo idrografico; e ancora, i contributi per i fibromialgici, per l’accesso alle abitazioni in locazione, per la biblioteca comunale». La voce più sostanziosa in entrata è quella delle violazioni del codice della strada: «185mila euro tra violazioni e autovelox, di cui 50mila coprono spese per la tutela ambientale e del verde, 10mila per la protezione civile, 20mila per l’arredo urbano».

