VaiOnline
Lanusei.
07 marzo 2026 alle 00:24

Entra in funzione in ospedale la nuova risonanza magnetica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È entrata in funzione nei giorni scorsi la nuova risonanza magnetica dell’ospedale di Lanusei. L’apparecchiatura è stata installata in un’area della Radiologia completamente rinnovata e predisposta per migliorare il comfort dei pazienti durante l'esecuzione degli esami.

L’acquisizione della nuova strumentazione si inserisce in un percorso di potenziamento del parco tecnologico che negli ultimi anni ha visto arrivare in ospedale nuovi ecografi, ventilatori meccanici, letti elettrici e l’introduzione della Tac a 128 strati.

L'investimento sulla nuova risonanza non si limita però solo alla dotazione strumentale, ma mira a un innalzamento complessivo degli standard clinici e delle prestazioni offerte all'utenza. «Il salto tecnologico rispetto al passato è evidente – spiega Roberto Prost, direttore della struttura complessa Radiologia ospedaliero- territoriale della Asl Ogliastra – la nuova risonanza consente di eseguire gli esami più rapidamente, con una sensibilità maggiore e una qualità superiore. Inoltre, ora possiamo effettuare indagini diagnostiche prima non disponibili, come gli esami della prostata, studi avanzati di neuroradiologia e le Cardio-RM. Questo consentirà ai pazienti di evitare faticose trasferte verso altri presidi sardi».

Oltre all’eccellenza clinica, l’intervento punta con decisione sull’umanizzazione delle cure. Alle pareti le gigantografie di alcuni dei monumenti naturali più iconici dell'Ogliastra, come le Rocce Rosse di Arbatax e la splendida spiaggia di Cea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Caprile e Palestra in azzurro

l Gaggini, Pilia
Il conflitto

Carburanti, stangata senza fine: i rincari maggiori sono nell’Isola

In due giorni prezzi su del 5%, peggio solo in Valle d’Aosta 
Luca Mascia
La Maddalena.

Osservazione breve, reparto a rischio

Andrea Busia
Referendum

Voto sulla giustizia, la partita è aperta Tutti i big in campo

Anpi e Gentiloni per il No Picierno: noi, sinistra per il Sì 
Cooperative.

Legacoop, nuovi vertici per i 140 anni

Alla festa dell’associazione il passaggio di testimone tra Claudio Atzori eIgnazio Angioni 
Roberto Carta