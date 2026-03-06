Entra in funzione in ospedale la nuova risonanza magnetica 

È entrata in funzione nei giorni scorsi la nuova risonanza magnetica dell’ospedale di Lanusei. L’apparecchiatura è stata installata in un’area della Radiologia completamente rinnovata e predisposta per migliorare il comfort dei pazienti durante l'esecuzione degli esami.

L’acquisizione della nuova strumentazione si inserisce in un percorso di potenziamento del parco tecnologico che negli ultimi anni ha visto arrivare in ospedale nuovi ecografi, ventilatori meccanici, letti elettrici e l’introduzione della Tac a 128 strati.

L'investimento sulla nuova risonanza non si limita però solo alla dotazione strumentale, ma mira a un innalzamento complessivo degli standard clinici e delle prestazioni offerte all'utenza. «Il salto tecnologico rispetto al passato è evidente – spiega Roberto Prost, direttore della struttura complessa Radiologia ospedaliero- territoriale della Asl Ogliastra – la nuova risonanza consente di eseguire gli esami più rapidamente, con una sensibilità maggiore e una qualità superiore. Inoltre, ora possiamo effettuare indagini diagnostiche prima non disponibili, come gli esami della prostata, studi avanzati di neuroradiologia e le Cardio-RM. Questo consentirà ai pazienti di evitare faticose trasferte verso altri presidi sardi».

Oltre all’eccellenza clinica, l’intervento punta con decisione sull’umanizzazione delle cure. Alle pareti le gigantografie di alcuni dei monumenti naturali più iconici dell'Ogliastra, come le Rocce Rosse di Arbatax e la splendida spiaggia di Cea.

