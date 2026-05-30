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Sestu.
31 maggio 2026 alle 00:30

Emergenza spazi in cimitero, ok alla realizzazione di 48 nuovi loculi 

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Sempre meno spazio in cimitero e i lavori per l’ampliamento che devono ancora iniziare. La soluzione è la realizzazione di 48 nuovi loculi, che troveranno posto nella zona più recente del cimitero di Sestu.È uno degli ultimi atti della giunta di Paola Secci, approvato nella riunione di giovedì. L’intervento costerà 65mila euro, direttamente da fondi comunali. Non è dato sapere una data esatta di inizio dei lavori, ma dovrebbero essere imminenti, dato che questo intervento non consiste in una grossa somma di denaro e richiede molto meno formalità burocratiche.

Sicuramente nel cimitero gli spazi liberi ormai sono ridotti e anche a Sestu l’età media tende ad alzarsi. Un problema che non preoccupa ancora, ma col tempo si fa sempre più pressante. Già l’anno scorso erano stati realizzati diversi loculi. I nuovi saranno sistemati rimuovendo una panca e un vaso di fiori, ricavando tutto il posto possibile nel poco spazio ormai disponibile.

Tutt’altra cosa sarà invece l’ampliamento, che costerà 700 mila euro. Sarà abbattuto un muro, precisamente sul lato destro guardando dal viale d’ingresso, e realizzato uno spazio completamente nuovo, compreso di zona di spargimento delle ceneri. La stima per l’inizio dei lavori è di circa un anno.

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