Emergenza sangue, anche i bimbi in campo 

In Sardegna il sangue è una presenza tanto preziosa quanto insufficiente. Il fabbisogno regionale supera stabilmente le donazioni raccolte, rendendo necessario il ricorso a scorte provenienti da altre regioni. A fronte di un fabbisogno di circa 110mila unità all’anno, le donazioni si fermano infatti intorno alle 88mila: un divario che costringe l’Isola a importarne oltre 30mila per garantire le cure essenziali.

È in questo contesto che si inserisce “Donare Speranza”, un progetto educativo giunto alla sua seconda edizione e presentato ieri nell’aula Thun dell’ospedale Microcitemico. L’iniziativa ha visto come protagonisti gli alunni della sezione B della scuola dell’infanzia di Poggio dei Pini di Capoterra, piccoli ambasciatori chiamati a seminare consapevolezza dove il bisogno è più urgente.

La fiaba di Emogatto

Fiabe, canzoni, disegni e giochi interattivi. Il tema della donazione è stato affrontato attraverso il Service learning , una metodologia che unisce l’apprendimento all’impegno civico, accompagnando i bambini in un percorso fatto di esperienze, emozioni e narrazione. Al centro della didattica la storia di “Emogatto”, un gatto donatore che salva il principe Micetto. Ma poiché un solo eroe non basta, nel corso dell’anno è nata la comunità solidale dei “Cavalieri della Tavola Emotonda”, ospitata simbolicamente nel Castello di Gattolandia. «La narrazione ci ha permesso di accompagnare i bambini in un percorso e un argomento così complesso come quello della donazione – racconta l’insegnante Marina De Luca –. Un tema apprezzato molto nella scorsa edizione e per cui i bambini per primi hanno espresso la necessità di avere un continuo della storia». Il messaggio finale è una sintesi perfetta del progetto: «Ogni goccia conta».

I numeri dell’emergenza

La portata del problema è stata illustrata con chiarezza da Susanna Barella, direttrice della Struttura di microcitemie e anemie rare: «La Sardegna consuma ogni anno circa 110 mila unità di sangue, ma ne raccoglie molte meno, ed è costretta a riceverne oltre 30mila da fuori regione. Una parte importante di queste è destinata ai pazienti talassemici: abbiamo circa mille persone che dipendono dalle trasfusioni per vivere». L’incidenza della talassemia è il fattore che rende il sistema sardo costantemente sotto pressione. «Sono circa mille i pazienti affetti da talassemia trasfusione-dipendente nell’Isola – spiega la dottoressa –, per i quali servono tra le 45 e le 48mila unità di sangue ogni anno». Solo a Cagliari si contano 496 pazienti Tdt, con oltre 12mila accessi trasfusionali annui e un fabbisogno di circa 23mila unità.

«È un carico difficile da reggere – ha concluso la direttrice – ma la cultura della donazione, partendo così da lontano, può davvero aiutarci. Quest’anno rispetto allo scorso stiamo meglio, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con la cultura molte cose si risolvono».

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