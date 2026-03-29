Elmas e Ussana pensano già ai playoff 

L’ultima giornata di Serie B chiude la stagione regolare per le squadre sarde, tra risultati che confermano il percorso delle varie formazioni e un derby nel girone E che mette il punto finale al campionato.

Nel girone A, l’Itar Futsal supera 4-1 l’Elmas. Per i sardi si tratta di una gara ininfluente ai fini della classifica, già certi del secondo posto prima del fischio d’inizio. Nonostante il risultato, l’Elmas affronta l’impegno con determinazione, trovando anche la rete di Monti e continuando a prepararsi in vista dei playoff.

Sconfitta anche per l’San Sebastiano Ussana, battuto 6-3 dalla Real Five Rho. Una gara che non cambia il percorso già costruito durante l’anno: la qualificazione ai playoff era stata conquistata con anticipo grazie a un rendimento solido e costante. Nell’ultima uscita della regular season la squadra va comunque a segno con Atzeni, Curreli e Monetto, confermando spirito competitivo fino alla fine.

Il Monastir osservava il turno di riposo e chiude il proprio campionato all’ultimo posto.

Nel girone E, il derby tra Città di Cagliari e Villaspeciosa termina 8-3 per gli ospiti, che impongono ritmo e continuità. Per i cagliaritani a segno Demurtas, Tricarico e Valdes, mentre il Villaspeciosa costruisce il successo con doppietta di Pilloni e Lai, oltre alle reti di Atzeni, Medda, Ecca e Rosas.

Si chiude così la stagione delle due formazioni, entrambe fuori da playoff e playout, con indicazioni utili in vista del futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA