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La storia.
24 giugno 2026 alle 00:56

Eliana, il primo magistrato di Baunei ha prestato giuramento 

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Il primo magistrato di Baunei è una donna. «Per chi studia giurisprudenza e si appassiona al diritto, diventare magistrato rappresenta un sogno che si realizza». Con queste parole la dottoressa Eliana Tronci, classe 1987, originaria di Baunei, racconta l'emozione di aver prestato giuramento nei giorni scorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari. Insieme ad altri tre colleghi sardi, infatti, la dottoressa Tronci inizierà ora un periodo di sei mesi di tirocinio, al termine del quale seguirà l'assegnazione definitiva della sede.

Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Cagliari, Eliana Tronci ha maturato la propria esperienza professionale nel settore tributario, lavorando prima a Milano e successivamente rientrando in Sardegna. Un percorso lungo e impegnativo, affrontato conciliando lavoro e preparazione al concorso. «È stato un cammino fatto di sacrifici, miei e delle persone che mi sono state vicine. Ho avuto la fortuna di avere accanto familiari e amici che mi hanno sempre sostenuta nei momenti più difficili». Un messaggio che la neo magistrata desidera condividere: «Lo studio, la determinazione e l'impegno prima o poi ripagano sempre. Per me è sempre un orgoglio dire di essere baunese».

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