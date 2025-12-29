Elezioni, si cercano volti nuovi 

È iniziato il conto alla rovescia per i dieci Comuni dell’Alto Oristanese che andranno alle urne nella prossima primavera fra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quanto stabilito dal ministero dell’Interno. E sono partite le grandi manovre per la conferma o la scelta di candidati alla carica di sindaco e di consigliere.

Al voto

Nell’Unione del Guilcier dovranno essere rinnovate le amministrazioni comunali di Abbasanta, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, mentre in quella del Barigadu saranno chiamati al voto Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Ula Tirso.

A Norbello dopo 10 anni, alla lista della maggioranza se ne contrapporrà almeno un’altra, capeggiata da Daniela Meloni che ha già ufficializzato la sua discesa in campo. Il sindaco Matteo Manca dal suo canto ha invece già comunicato alcune nuove candidature. Anche ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta dovrebbe avere degli sfidanti. A creare l’alternativa sta da tempo lavorando l’ex sindaco Nando Pinna, che però non sarà della contesa. «Mi è stato chiesto di lavorare per offrire ai cittadini l’opportunità di scegliere democraticamente fra due liste».

A Ghilarza sicura la riproposizione della lista guidata dall’attuale capogruppo della minoranza Eugenia Usai, mentre più incerta sembra la situazione in seno alla attuale maggioranza. Si mormora di una divisione tra la parte fedele al sindaco Stefano Licheri e l’altra vicina al consigliere comunale Sebastiano Caddeo.

A Paulilatino l’appuntamento con il voto non dovrebbe creare grandi sorprese con la riproposizione del sindaco Domenico Gallus, la cui rielezione garantirebbe il mantenimento del posto in Consiglio provinciale.

Trattative

Dall’altra parte del lago chi non si riproporrà è il sindaco di Neoneli Salvatore Cau che ricopre anche l’incarico di consigliere regionale. «Sono orgoglioso di poter dire che all’interno della maggioranza sta maturando il ricambio che avevo auspicato». Non sarà della partita, dopo 16 anni, neppure come consigliere il sindaco di Busachi Gianni Orrù. «Sosterremo la candidatura del vicesindaco Lino Cordella - fa sapere - in continuità con quanto fatto sinora».

A Fordongianus tutto ancora da definire. «Subito dopo le feste – anticipa il sindaco Serafino Pischedda - ci riuniremo per iniziare a parlare». Identica situazione a Samugheo con il sindaco Basilio Patta che evidenzia come ancora non sia stato affrontato l’argomento.

