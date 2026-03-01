VaiOnline
Marmilla.
02 marzo 2026 alle 00:33

Efficientamento energetico, una pioggia di finanziamenti 

Dopo Ussaramanna , in Marmilla anche Villanovafranca , Lunamatrona e Tuili figurano tra gli enti ammessi a finanziamento nel Programma regionale “Transizione verde” per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Villanovafranca è prima in graduatoria con 100 punti e ottiene 53.421,51 euro. Lunamatrona e Tuili, entrambe con 71 punti, ricevono rispettivamente 435.490,16 euro e 304.275,60 euro, oltre al cofinanziamento comunale.

Gli interventi mirano a ridurre in modo significativo i consumi energetici dell’impianto comunale. Andrea Locci, sindaco di Tuili, sottolinea: «Il progetto nasce dalla volontà di ridurre i consumi energetici, contenere la spesa pubblica e migliorare la qualità del servizio e la sicurezza degli spazi urbani. È un intervento che guarda al futuro, perché un’illuminazione efficiente significa meno costi per il Comune e più tutela ambientale».

Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, evidenzia come il finanziamento permetterà di completare un percorso già avviato: «Siamo molto contenti, ci consentirà di portare a termine la trasformazione dell’intera illuminazione pubblica a led, con un grosso risparmio energetico e una migliore illuminazione del paese. Verranno sostituiti anche i vecchi pali, migliorando sicurezza e decoro urbano». Per Matteo Castangia, sindaco di Villanovafranca, si tratta di «un risultato importante che premia il lavoro svolto e guarda a un paese più moderno e sostenibile». (g. g. s.)

