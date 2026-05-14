Educato e giovane: il Latte Dolce primo tra le sarde 

Sesta nel girone G di Serie D con 48 punti, a soli due dai playoff. Dietro il Monastir, terzo, tra le squadre sarde quest’anno in classifica si è piazzato il Latte Dolce, protagonista di una stagione più che positiva sul campo. Ma la squadra sassarese è arrivata in vetta in altre due graduatorie, importanti perché sintomo di un’ottima programmazione societaria e di adeguati comportamenti dei suoi tesserati.

La formazione guidata in panchina da Michele Fini è prima per età media rispetto alle conterranee nella speciale classifica stagionale dalla Lega nazionale dilettanti: i biancazzurri hanno sfruttato una rosa con 26 giocatori di 23 anni, 7 mesi e 2 giorni chiudendo il torneo al 14esimo posto complessivo tra le squadre di Serie D (al primo posto il Milan U23 con 20 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il portiere Francesco Panai, 19 anni, è il calciatore più giovane, il difensore Marco Cabeccia, 39, il più esperto.

Alle sue spalle c’è il Monastir, al 32esimo posto nella graduatoria generale. Il club campidanese, che si appresta a giocare la finale dei playoff nazionali contro il Trastevere a Roma, ha sfruttato una squadra che si è livellata sui 24 anni, 2 mesi e 14 giorni (23 giocatori) chiudendo sul podio il suo primo anno tra i semi professionisti. Segue l’Olbia, terza in questo caso tra le isolane ma sedicesima in campionato e retrocessa dopo un doloroso spareggio contro l’Ischia. I galluresi si sono piazzati al 59esimo posto con un’età media di 24 anni, 11 mesi e 4 giorni utilizzando 28 giocatori. Quindi il Budoni, 86esimo (decimo nella stagione regolare) con 24 calciatori e un’età media di 25 anni, 7 mesi e 17 giorni. Infine la Cos, la più “matura” tra le sarde, 113esima (nona in campionato) con 33 uomini e un’età media di 26 anni, 3 mesi e 33 giorni. Ultima in classifica la Castellenzese (130esima) con 26 anni, 9 mesi e 20 giorni.

Poi c’è la seconda graduatoria, relativa alla Coppa disciplina, che tiene contro di ammonizioni, espulsioni, inibizioni e così via. Chi meglio si comporta durante l’anno ottiene il relativo riconoscimento utile anche per eventuali contributi per l’iscrizione ai campionati. Anche in questo caso il Latte Dolce ha ottenuto il miglior risultato tra le sarde con 15,55 punti e il 46esimo posto generale (al primo c’è il Grosseto del girone E con 6,35). Seguono la Cos 50esima con 16,50 e il Monastir 77esima con 25,50. Quindi l’Olbia 103esima con 54,50 e il Budoni 107esima con 59,25. L’ultima squadra? il Gela con 557,03.

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