Ecocentro, dopo lo stop riprendono i lavori 

Dopo quasi due mesi di stop, si rimette in moto il cantiere per la costruzione dell’ecocentro. In via San Fulgenzio sono ricominciati i lavori che erano fermi da gennaio, a causa delle diverse settimane di maltempo. Anche dopo la fine del periodo più piovoso, infatti, l’intervento non era ripartito per via dei problemi generati dai temporali sul terreno argilloso, che avevano reso difficoltoso il passaggio dei macchinari.

La ripartenza

Ad annunciare la ripresa è il sindaco Tomaso Locci: «I progettisti che si sono aggiudicati l’opera sono determinati a recuperare il tempo perso in questi due mesi, speriamo che il meteo ci conceda di andare avanti speditamente. Siamo fiduciosi: la rampa è stata completata e ora ci concentreremo sulla realizzazione della parte esterna». Si va in ogni caso verso una seconda proroga della fine dei lavori: inizialmente prevista a novembre 2025, era poi stata spostata alla fine di aprile.

L’obiettivo

Dopo lo stop forzato, il Comune spera di chiudere la partita entro l’inizio dell’estate. Sarebbe la fine di un’attesa lunga vent’anni, tra battaglie burocratiche e giudiziarie. «Sarà uno dei più grandi ecocentri della Città Metropolitana», continua Locci. «Sarà circondato da alberi che schermeranno da tutto il resto dell’ambiente», evitando un biglietto da visita poco consono per Monserrato, considerando che l’opera sta nascendo in corrispondenza di uno degli ingressi della città. Locci torna anche sul recente riconoscimento come “Comune Riciclone” ricevuto da Legambiente: «Grazie all’83% di raccolta differenziata raggiunto siamo arrivati secondi in Sardegna e a giugno andremo a ritirare anche il premio nazionale, tutto questo senza avere un ecocentro. Una volta che sarà completato faremo ancora meglio, e questo ci permetterà di avere una piccola riduzione della Tari, dato che la presenza dell’ecocentro incide positivamente sui costi. I cittadini potranno anche scegliere di recarsi direttamente lì per conferire determinati rifiuti, con uno sgravio rispetto al servizio a domicilio».

Più decoro

Soddisfatto per la ripresa dei lavori anche l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «L’ecocentro rappresenta un tassello fondamentale per la nostra visione di città: più decoro urbano, sostenibilità e comodità per le famiglie», sostiene. «Sappiamo che è fortemente atteso dopo troppi anni di stallo, ma con impegno e programmazione i nodi si sciolgono. Il mio impegno come assessore sarà di monitorare ogni fase affinché l’opera venga consegnata nel minor tempo possibile».

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