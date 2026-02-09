Ecco l’America’s Cup, barche e team in città a partire dal 5 maggio 

L’America’s Cup sta arrivando. L’organizzazione dell’evento velistico più antico e prestigioso del mondo ha ufficializzato il programma che vedrà Cagliari al centro dell’attenzione internazionale per un intero weekend, quello dal 21 al 24 maggio, quando nel Golfo degli Angeli si terranno le regate preliminari di apertura della Louis Vuitton Cup.

Il programma ufficiale

Ma gli appassionati e i tanti turisti previsti, potranno godersi lo spettacolo delle Formula Uno del mare e il clima di festa già molto prima. I team – GB1 (inglese) Alinghi (svizzero) K-Challenge (francese) e il defender Team New Zealand – arriveranno infatti in città dal 5 maggio per allestire le loro basi nel molo Sabaudo, mentre Luna Rossa resterà al molo Ichnusa dove ha la sua casa ormai da anni. Si potranno così ammirare i primi AC40 in acqua da sabato 16 maggio a mercoledì 20 maggio, periodo di prove non ufficiali. Giovedì 21 maggio, le squadre parteciperanno alla conferenza stampa di apertura prima di scendere in acqua per una giornata di prove ufficiali, con regate e prove di partenza previste. E sempre il 21 maggio, di sera, verrà inaugurato il Race Village con la presentazione sul palco principale dei team, alla presenza delle autorità della Regione e del Comune.

Le gare

Le regate si svolgeranno in due campi di regata alternativi dedicati, di circa due chilometri di raggio, vicino alla costa, rendendo le sfide visibili su tutto il lungomare Sant’Elia e sino al Lazzaretto (non dal Poetto). A terra sarà allestito un Villaggio Regate (davanti a via Roma) e dalla città si estenderà l’AC Viewing Promenade con schermi giganti, mostre, un negozio di merchandising ufficiale e una serie di punti ristoro. Previsti anche incontri con team e sponsor, ma anche attività di “Try Sailing”.

Grande attesa

Cresce dunque l’attesa per un evento unico, che ha le potenzialità per diventare una vetrina turistica eccezionale. «La scelta di Cagliari conferma la naturale vocazione della nostra città a proporsi quale centro velico di caratura internazionale – ribadisce l’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta –. Un progetto al quale questa amministrazione sta dedicando ogni energia. Siamo certi che la città saprà mostrarsi ancora una volta all’altezza delle aspettative». Anche il sindaco Massimo Zedda, al momento della designazione, si era detto entusiasta. «Eventi come questo hanno una rilevanza eccezionale dal punto di vista della pubblicità, dei flussi turistici e per la capacità di far conoscere in campo internazionale i luoghi che li ospitano – le sue parole –. Le condizioni meteo-marine del Golfo di Cagliari sono tra le più straordinarie per questa disciplina, sia per caratteristiche che per numero di giornate di vento. Per questo la ricaduta sarà incredibile tra gli appassionati nel mondo. Siamo sicuri: la città sarà pronta».

