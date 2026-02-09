Alghero-Milano fuori dai giochi, si accende la polemica 

L’avvio della nuova continuità territoriale lascia ancora una volta ai margini l’aeroporto di Alghero-Fertilia: Aeroitalia si è aggiudicata il collegamento con Roma, portando con sé la dote degli oneri di servizio pubblico, mentre la tratta Alghero-Milano Linate è rimasta orfana. Nessun vettore si è fatto avanti, nemmeno Aeroitalia. Servirà un nuovo bando.

L’assessorato regionale ai Trasporti ha già detto che l’impatto sarà mitigato dalla proroga del servizio attuale, operato da Ita Airways, con un accordo valido fino a ottobre 2026. In altre parole: ci sarà il tempo per individuare una soluzione. «Il bando ordinario - dice il consigliere regionale Valdo Di Nolfo - non in forma emergenziale, dunque, darà la possibilità alla Regione di aumentare in maniera sostanziale le risorse a disposizione per la rotta Alghero-Linate, affinché questa sia resa appetibile per le compagnie aeree nonostante la forte concorrenza di low cost che lavorano sugli aeroporti di Milano».

Intanto, però, piovono critiche. Secondo Fratelli d’Italia la proroga sulla Alghero-Linate penalizzerà i residenti che non potranno beneficiare delle nuove tariffe agevolate né dell’estensione dei diritti prevista dal nuovo bando. «Al contrario, i passeggeri in partenza da Cagliari e Olbia accederanno alle nuove condizioni, creando una disparità che rischia di spostare artificialmente i flussi verso altri scali», avverte il partito. Da qui l’appello alla Regione perché preveda misure compensative. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, resta ottimista. «Confidiamo nel nuovo bando e sulla determinazione dell’assessorato regionale ai Trasporti per allineare quanto prima questa tratta al nuovo assetto della continuità».

