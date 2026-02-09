VaiOnline
Il caso.
10 febbraio 2026 alle 00:51

Alghero-Milano fuori dai giochi, si accende la polemica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’avvio della nuova continuità territoriale lascia ancora una volta ai margini l’aeroporto di Alghero-Fertilia: Aeroitalia si è aggiudicata il collegamento con Roma, portando con sé la dote degli oneri di servizio pubblico, mentre la tratta Alghero-Milano Linate è rimasta orfana. Nessun vettore si è fatto avanti, nemmeno Aeroitalia. Servirà un nuovo bando.

L’assessorato regionale ai Trasporti ha già detto che l’impatto sarà mitigato dalla proroga del servizio attuale, operato da Ita Airways, con un accordo valido fino a ottobre 2026. In altre parole: ci sarà il tempo per individuare una soluzione. «Il bando ordinario - dice il consigliere regionale Valdo Di Nolfo - non in forma emergenziale, dunque, darà la possibilità alla Regione di aumentare in maniera sostanziale le risorse a disposizione per la rotta Alghero-Linate, affinché questa sia resa appetibile per le compagnie aeree nonostante la forte concorrenza di low cost che lavorano sugli aeroporti di Milano».

Intanto, però, piovono critiche. Secondo Fratelli d’Italia la proroga sulla Alghero-Linate penalizzerà i residenti che non potranno beneficiare delle nuove tariffe agevolate né dell’estensione dei diritti prevista dal nuovo bando. «Al contrario, i passeggeri in partenza da Cagliari e Olbia accederanno alle nuove condizioni, creando una disparità che rischia di spostare artificialmente i flussi verso altri scali», avverte il partito. Da qui l’appello alla Regione perché preveda misure compensative. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, resta ottimista. «Confidiamo nel nuovo bando e sulla determinazione dell’assessorato regionale ai Trasporti per allineare quanto prima questa tratta al nuovo assetto della continuità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 
bordIghera

Bimba muore a due anni, arrestata la madre

Aveva il corpo coperto di lividi, per il medico legale si tratta di colpi volontari 