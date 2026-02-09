Nelle zone montane incubo frane e animali vaganti 

Le strade barbaricine si confermano croce e delizia degli automobilisti, fra paesaggi incontaminati e tratti sconnessi che trasformano i viaggi verso Nuoro e altri centri in un’Odissea. A peggiorare il già complesso quadro della viabilità montana, il maltempo, con le carreggiate invase da pietre, rami e cascate che scorrono spontanee a due passi dalle cunette. Sullo sfondo il pericolo degli animali vaganti e le linee telefoniche a singhiozzo, che rendono impossibili le comunicazioni durante i viaggi.

Lo sanno bene i pendolari della SP 7 Desulo-Fonni, strada simbolo della viabilità montana e crocevia verso il capoluogo, in questi giorni al centro di svariati interventi di manutenzione e messa in sicurezza da parte degli operai della Nugoro Spa. E mentre un intero territorio attende i cantieri nella Cossatzu-Tascusì (sconsigliata al transito per le precarie condizioni dello sterrato), in territorio di Desulo, proseguono le manutenzioni anche lungo la SP 71 in direzione Tonara, nella Teti-Tiana e verso Olzai.

Nel frattempo, la Provincia corre ai ripari e lavora alla quantificazione dei danni, per poi annunciare la richiesta di nuove risorse per la ricostruzione di muri di sostegno crollati nei giorni dell’allerta meteo e la sostituzione di guardrail: «La viabilità nelle zone montane non è soltanto una questione di manutenzione stradale - dicono il Presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini e il consigliere delegato alla viabilità Franco Solinas - gli eventi calamitosi hanno messo in evidenza fragilità strutturali che non possono essere affrontate con interventi parziali. Per questo stiamo lavorando per una messa in sicurezza complessiva, intervenendo anche su opere che non garantiscono più standard adeguati».

Sulla stessa direzione anche Anas, che ha avviato gli interventi di ammodernamento, con il recente rifacimento di 6 chilometri fra Aritzo e Ortuabis e 2,5 in direzione Meana Sardo, della statale 128, meglio nota anche come “Centrale sarda”.

