Bruxelles.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Una sede Ue intitolata a Sassoli 

Il Bureau del Parlamento europeo ha deciso di intitolare a David Sassoli il “Building Treves”, uno degli edifici dell'Eurocamera che si affacciano sull'esplanade dietro Place de Luxembourg, a Bruxelles. Lo si è appreso ieri a Strasburgo. La decisione rappresenta un omaggio per l’esponente italiano del Pd, in passato giornalista del Tg1 Rai, morto l’11 gennaio del 2022 per un mieloma mentre ricopriva la carica di presidente dell’Europarlamento.

«David ha incarnato i valori più alti delle nostre istituzioni», ha commentato Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd a Strasburgo. L’attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affermato che «la leadership di David Sassoli è stata caratterizzata da coraggio, umanità e una fede incrollabile nell'Europa. Intitolare uno dei nostri edifici a lui non è solo un omaggio, è una dichiarazione. Una parte di questo Parlamento sarà per sempre sua, a testimonianza del suo impegno per i valori europei. Sono grata a tutto l'ufficio di presidenza per la decisione, alla vicepresidente Picierno, all'eurodeputato Nicola Zingaretti e alla delegazione italiana di eurodeputati per il loro sostegno, nonché alla famiglia di Sassoli».

