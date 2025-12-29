Ecco la bomba Sinner: «Botti sempre pericolosi» 

Prima la chiamavano bomba Maradona, ora è la bomba Sinner. Cambia il nome del campione di riferimento, non la sostanza di uno dei pericolosi esplosivi messi in commercio illegalmente per i festeggiamenti di Capodanno. Ci sono poi quelli venduti legalmente, ma per cui la polizia raccomanda comunque la massimo attenzione.

«L’utilizzo di petardi e fuochi d'artificio è consentito», spiega l’artificiere Riccardo Rossetti. Il Comune, infatti, nemmeno quest'anno ha emesso un'ordinanza che vieta i botti. «È bene però differenziare tra quelli che possono usare solo i maggiorenni, quelli per cui serve un patentino e quelli che sono illegali», prosegue Rossetti, «il nostro consiglio è seguire sempre le indicazioni di sicurezza riportate sulle confezioni, ricordando che si tratta di materiale esplodente ed è quindi pericoloso se utilizzato impropriamente».

Al momento la polizia non ha sequestrato ancora nessun botto illegale. «Ma non è escluso che lo faremo nei prossimi giorni», precisa il dirigente della squadra volante Massimo Imbimbo, «invitiamo inoltre a prestare maggiore attenzione alle proprie abitazioni. La notte del 31 è un'occasione per i malintenzionati e i topi di appartamento. Raccomandiamo di lasciare pochi indizi sui social se si festeggia fuori casa».

Per il Capodanno verranno impiegate circa il 30% delle forze di polizia in più. «Abbiamo dedicato un servizio ad hoc per ogni piazza», il messaggio del questore Rosanna Lavezzaro. «I controlli saranno intensificati anche in strada per evitare gli incidenti più gravi», dice Valeria Toxiri della Polizia stradale, «invitiamo a mettersi alla guida sempre in condizioni ottimali».

