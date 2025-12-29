Ecco il “centolino”, il bus celebra il nuovo corso Atp 

Da alcuni giorni a Nuoro circola il “centolino”. È il nuovo bus di linea numero 100 della storia del trasporto pubblico locale, mezzo di trasporto che in città da sempre viene chiamato “postalino”. Un’idea simpatica e autocelebrativa dell’Atp che punta a rendere più riconoscibile e vicina ai cittadini una linea per la mobilità urbana, trasformando un numero in un piccolo marchio identitario. Il “centolino” non è solo una novità nel nome, ma anche il segnale di un cambiamento più ampio.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha avviato un importante percorso di rinnovamento della flotta, fermo da ben 13 anni, che sta già iniziando a farsi vedere sulle strade della città. La svolta è partita in estate con l’arrivo dei primi autobus full electric: mezzi da 47 posti, con un’autonomia di circa 200 chilometri, che rappresentano l’inizio di una nuova stagione per il trasporto pubblico locale. Ora ecco altri autobus Euro 6 e un terzo mezzo elettrico, per un totale di 11 nuovi veicoli su una flotta complessiva di 36 autobus. Tra le novità attese, la realizzazione di impianti fotovoltaici, paline intelligenti, geolocalizzazione, biglietteria elettronica e sistemi di videosorveglianza.

