è un’Esperia brillante 

Passa d’autorità a L’Aquila e ora può pensare in grande 

Basket Aquilano 70

Esperia 82

Nuovo B. Aquilano : Ronca 17, Bologna, Compagnoni 6, Di Paolo, Ianuale 6, Nardecchia 12, Ciccarelli ne, Alfonsetti ne, Cecchi 14, Cassar 11, Rita, Tuccella 4. Allenatore D’Addio
Confelici Carni CA : N. Manca, Cabriolu 8, Gelsi ne, Giordano 7, Potì 16, Frattoni 10, Thiam 8, Picciau 7, Locci 3, Pili 5, Mor- gillo 18. Allenatore F. Manca
Parziali : 24-22; 33-42; 50-60


Brillante e autoritaria, a tratti spietata. L’Esperia Cagliari sbanca L’Aquila (82-70) e rilancia le proprie quotazioni nella corsa playoff di Serie B Interregionale. I due punti valgono il 5° posto a quota 20 punti e mettono i rossoblù nelle condizioni ideali in vista del trittico casalingo contro Viterbo, Marigliano e Scandone Avellino: un ciclo che dirà molto sulle ambizioni dei cagliaritani, parsi di nuovo brillanti come nel finale della scorsa stagione, quando sfiorarono la promozione in B Nazionale.
Con Giordano ancora in rodaggio (17 minuti, decisiva la coppia Potì-Morgillo (16 e 18 punti), capace di spegnere sul nascere ogni tentativo di rimonta abruzzese.

La cronaca
Avvio equilibrato e percentuali alte su entrambi i fronti: Morgillo colpisce a ripetizione dall’arco e firma il primo allungo (15-20), subito ricucito da L’Aquila con un break di 6-0.
La svolta arriva nel secondo quarto. La Confelici alterna a uomo e zona e il canestro diventa un miraggio per i padroni di casa, a segno con soli due punti in 6 minuti e mezzo. L’Esperia, invece, è cinica e tocca anche la doppia cifra di vantaggio prima di andare al riposo lungo sul +9.
Al rientro l’intensità resta non cala: Frattoni firma il +15 con una bella peentrazione. L’Aquila reagisce con Cecchi e Ianuale e rientra fino al -5, ma nel momento chiave l’Esperia piazza due triple con Pili e Potì che gelano il PalaAngeli (50 a 60).

L’espulsione di Nicola Manca (gomitata a rimbalzo su Compagnoni) non cambia l’inerzia: un altro parziale di 8-0 indirizza la gara. L’Aquila ci prova ancora risale da -19 a -12, ma la tripla di Picciau chiude i conti a tre minuti dalla fine, consegnando alla Confelici una vittoria pesantissima.

