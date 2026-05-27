È qui la festa? Giochi e concerti “Ateneika” al via 

Oggi alle 19, sui campi del Cus, prenderà il via la dodicesima edizione del festival “Ateneika – Sport, Music & You” in via Is Mirrions 3 a Cagliari.

Lo sport

Il pomeriggio sportivo nella Cittadella Sportiva Sa Duchessa si aprirà con la Coppa Rettore, il torneo di calcio a 11 riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari. Alle ore 17 è in programma la finale tra le squadre Mr. Brown e Patata Gialla. A seguire si terranno le premiazioni delle prime quattro classificate delle serie A, B e C.

La cerimonia

Al termine delle premiazioni inizierà la cerimonia inaugurale di “Ateneika” alla presenza del presidente del Cus Cagliari Marco Meloni; del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari Francesco Mola; del prorettore vicario dell’Università degli Studi di Cagliari Gianni Fenu; del sindaco di Cagliari Massimo Zedda; del capo di gabinetto dell’assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Andrea Dettori; del presidente dell’Ersu di Cagliari Marco Meloni; del presidente del Ctm, Fabrizio Rodin; della prorettrice alla Comunicazione e all’Immagine dell’Università degli Studi di Cagliari Elisabetta Gola; dei rappresentanti delle facoltà dell’Ateneo cagliaritano e degli atleti di Special Olympics Italia Team Sardegna.

La musica

In serata, ad aprire il programma musicale del festival saranno il duo cagliaritano Le Borlotty, a seguire Rudeejay e Marascia, protagonisti della scena dance ed elettronica italiana tra edm, house e sonorità internazionali. Tra gli eventi più attesi il live di eroCaddeo in programma il 31 maggio e quello di Ditonellapiaga, stella della scena italiana attesa il 4 giugno. Il primo giugno spazio invece allo show di “Radiolina After Class”, tra gli appuntamenti principali del cartellone del media partner ufficiale della manifestazione.

I volontari

Giunto alla dodicesima edizione, il festival “AteneiKa – Sport, Music & You” organizzato dal CUS Cagliari, dall’Università degli Studi di Cagliari, da partner istituzionali e privati, sino a sabato 6 giugno vedrà impegnati sui campi di Sa Duchessa oltre 2400 studentesse e studenti dell’Ateneo cagliaritano, oltre 50 artisti e 250 volontari. Essenziali per la riuscita dell’evento.

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