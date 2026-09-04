Duecento chili di marijuana, arrestato un cinquantenne 

Quasi 200 chili di marijuana con un alto contenuto di Thc erano nascosti all’interno di un sottotetto adibito a serra, nel centro storico di Orotelli. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Orotelli, coordinati dalla Compagnia di Ottana, che martedì hanno arrestato un cinquantenne, Fabrizio Pusceddu, con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione al termine di alcuni giorni di accertamenti e osservazioni a distanza condotte dai militari, che hanno consentito di individuare il locale utilizzato per custodire la droga. All’interno del sottotetto, i carabinieri hanno trovato la marijuana suddivisa in 11 sacchi e 8 scatoloni, per un peso complessivo di quasi 200 chilogrammi. L’intero quantitativo è stato sequestrato. Particolarmente rilevante, secondo quanto emerso dagli accertamenti, il contenuto di Thc della sostanza. Alcuni campioni sono stati sottoposti ad analisi grazie alla collaborazione specialistica del Ris di Cagliari, che ne ha rilevato l’elevato effetto drogante. Dopo la convalida del Gip del Tribunale di Nuoro il 50enne, difeso dall’avvocato Antonio Falchi, è stato sottoposto ai domiciliari

RIPRODUZIONE RISERVATA