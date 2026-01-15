VaiOnline
Carabinieri.
16 gennaio 2026 alle 00:35

Droga e truffe agli anziani, Arma in prima linea 

Un territorio vivibile in testa alle classifiche sulla sicurezza. Un primato garantito anche dal costante impegno dei Carabinieri, sempre in prima linea per aiutare i più fragili e contrastare reati e criminalità.

Ieri il comandante provinciale Steven Chenet, insieme al comandante del Reparto operativo Paolo Montorsi e ai comandanti delle Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro Stefano Schieda, Antonio Zarrillo e Enrico Concas, ha tracciato un bilancio dell’attività del 2025 ij cui sono stati raggiunti importanti risultati nella lotta alla droga e sul fronte delle truffe agli anziani.

I carabinieri hanno smantellato un sistema criminale attivo in vari territori, attività culminata con 13 arresti, 40 denunce, sequestrati oltre mezzo chilo di cocaina, ingenti quantità di marijuana, pasticche di ecstasy e altre droghe. Sequestrate cinque maxi-piantagioni per un totale di oltre 20mila piante, 25 arresti in flagranza. Le indagini hanno coinvolto anche reparti specializzati, con l’uso di droni, elicotteri e task force interforze. Numerosi gli interventi per rapine, furti aggravati e aggressioni, soprattutto a Oristano e Cabras, con arresti e in alcuni casi le indagini l’espulsione di cittadini stranieri. Sul fronte delle truffe agli anziani la cooperazione interregionale ha permesso di colpire gruppi criminali attivi tra Sardegna e Campania, recuperare la refurtiva e arrestare complessivamente 11 persone. Dall’Arma ancora una volta l’appello agli anziani a prestare attenzione e nei casi sospetti avvisare le forze dell’ordine.

«L’Arma garantisce un presidio costante del territorio – ha ricordato il comandante – ci sono stati interventi di soccorso alla popolazione, come il salvataggio di un’anziana caduta in un canale a Cabras».

Particolare attenzione alla tutela di persone vulnerabili a iniziare dalle donne vittime di violenza. Restano elevati i numeri dei “codici rossi”, delle misure cautelari e dell’uso dei braccialetti elettronici (circa 140). In caserma a Oristano è sempre disponibile un ambiente protetto per le vittime grazie al progetto una “Stanza tutta per sé”, allestita in collaborazione con il Soroptimist. ( v.p. )

